Рубиризи, , 11:04 — REGNUM Полиция в Рубирийском районе Уганды расследует обстоятельства, при которых один из жителей деревни Магого якобы убил своих двоих детей в возрасте трех и четырех лет, прежде чем покончить с собой. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По данным следствия, 32-летний Ханнингтон Нуваманья, предположительно, сбросил одного из своих детей в озеро Магого утром среды, 9 октября, перед тем, как поджечь их семейный дом, где находился второй ребенок. После этого он якобы покончил с собой.

Источники, близкие к семье, сообщают, что у покойного возникли разногласия с его женой Алленой Нуваманья, которая, как сообщили местные власти, ушла от мужа со своим четырехмесячным ребенком и искала убежище в соседней церкви.

По сообщениям соседей, Нуваманья пытался убедить жену в том, что он хочет решить все возникшие недоразумения перед тем, как она уйдет.

«Предварительная информация указывает на то, что у мужчины возникли разногласия с женой и другими членами семьи после того, как они отказали ему в продаже части семейной земли. К сожалению, он убил двух невинных детей», — сказал региональный представитель полиции Большого Бушеньи Мартиал Тумусиме.

Тумусиме добавил, что вопрос продажи земли должен был быть решен властями. Он призвал местных жителей всегда использовать соответствующие органы власти при разрешении возникающих конфликтов.