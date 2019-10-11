Белгород, , 10:56 — REGNUM В Следственном комитете по Белгородской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорождённого ребёнка возле мусорных баков одного из многоквартирных домов, сообщили 10 октября в пресс-службе ведомства.

Причиной смерти мальчика стала асфиксия. Дело возбудили по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». По версии следствия, доношенный жизнеспособный мальчик родился 10 октября. Спустя несколько минут после этого младенца выбросили возле мусорного бака.

Правоохранительным органам дано поручение установить местонахождение матери, причастной к убийству ребёнка.

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