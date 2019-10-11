Красноярск, , 10:22 — REGNUM В Красноярске направлено в суд уголовное дело по обвинению 16-летней школьницы в вымогательстве. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении школьницы завершено. Установлено, что в мае 2019 года она стала вымогать у своей 15-летней одноклассницы 100 рублей. В действительности деньги девушка не занимала.

Не добившись от одноклассницы ста рублей, школьница увеличила сумму «долга» до 1500 рублей и рассказала об этом другим школьникам.

2 июня девушка и четверо её знакомых встретили «должницу», гулявшую с подругой. Злоумышленница вновь потребовала отдать деньги. И когда потерпевшая в очередной раз сказала, что ничего ей не должна, она повалила девушку на землю, ударив её несколько раз.

В ходе следствия школьница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ачинске Красноярского края группа подростков угнала автомобиль. Их задержали сотрудники Росгвардии.

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