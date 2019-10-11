Эр-Рияд, , 10:23 — REGNUM Одной из вероятных причин двух взрывов на иранском танкере, находящемся у саудовского порта Джидда в Красном море, мог стать ракетный удар. Об этом 11 октября сообщило агентство Тasnim со ссылкой на свой источник.

По данным источника, взрывы на принадлежащем Иранской нефтяной компании танкере произошли в 5:00 (4:30 мск) и в 5:20 по местному времени (4:50 мск). В результате этого были повреждены два резервуара и нефть из них попала в воды Красного моря. Никто из экипажа судна не пострадал.

Отметим, ранее стало известно, что на танкере, который принадлежит нефтяной национальной компании Ирана и находится неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии, произошел взрыв.