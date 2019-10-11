Соледар, ДНР, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 391 единицу боеприпасов, сообщили 11 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования выпустили 51 мину калибра 120 мм, использовали вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 12 снарядов из гаубиц калибра 152 мм, 46 мин калибра 120 мм, 49 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Безыменное, Куликово, Новая Таврия, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что в результате украинских обстрелов, ранение получил мирный житель посёлка Зайцево 1955 года рождения. Повреждён один дом. В Докучаевске в одном доме зафиксировано повреждение остекления.

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Напомним, ранее возле участка разведения сил произошла перестрелка между украинским спецназом и националистически настроенными боевиками ВСУ, которые отказались выполнять приказ о разведении сил.

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