Луганск, 11 октября 2019, 10:18 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны украинских формирований, сообщили 11 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Боевики 59-й бригады ВСУ выпустили в направлении населённого пункта Логвиново четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ).
В результате обстрела военнослужащие Народной милиции ЛНР не пострадали, информация о жертвах среди мирных жителей пока не поступала.
В пресс-службе отметили, что ВСУ продолжают размещать военную технику возле линии соприкосновения.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее ВСУ сорвали вторую попытку разведения сил в районе населённого пункта Золотое. Украинская сторона проигнорировала пуск сигнальной ракеты — знак того, что Народная милиция ЛНР готова к отводу сил.
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