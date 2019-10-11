Луганск, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны украинских формирований, сообщили 11 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Боевики 59-й бригады ВСУ выпустили в направлении населённого пункта Логвиново четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ).

В результате обстрела военнослужащие Народной милиции ЛНР не пострадали, информация о жертвах среди мирных жителей пока не поступала.

В пресс-службе отметили, что ВСУ продолжают размещать военную технику возле линии соприкосновения.

«По данным нашей разведки, боевики 72-й бригады вблизи участка разведения в населённом пункте Катериновка во дворе жилого дома разместили боевую разведывательную машину БРМ-1К… На северной окраине участка разведения вблизи Золотого-1 зафиксированы 30 вооружённых полицейских, около 30 вооружённых пограничников, около 100 военнослужащих ВСУ, а также две бронированные машины КрАЗ «Кугар» с установленными крупнокалиберными пулемётами», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее ВСУ сорвали вторую попытку разведения сил в районе населённого пункта Золотое. Украинская сторона проигнорировала пуск сигнальной ракеты — знак того, что Народная милиция ЛНР готова к отводу сил.

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