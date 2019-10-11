Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В ГУ МВД России по Ростовской области опровергли информацию о поборах в региональном ГИБДД.

Напомним, что от сотрудников областной Госавтоинспекции поступило анонимное письмо с жалобой на поборы начальства. Якобы помимо денег инспекторов заставляли заправлять и ремонтировать служебные автомобили за свой счёт.

«По указанным фактам была проведена служебная проверка. Ни одно из опубликованных обвинений не нашло подтверждения, вся размещенная информация не соответствует действительности», — цитирует собеседника портал rostovgazeta.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2015 году в отношении экс-начальника управления ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачёва было возбуждено уголовное дело после публикациивидео, в котором говорилось о поборах со стороны руководства ведомства. Моргачёва тогда признали виновным в превышении должностных полномочии и наказали условным сроком лишения свободы на один год с испытательным сроком на 1,5 года.

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