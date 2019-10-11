Джакарта, , 10:06 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла не ожидал, что министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Виранто станет жертвой нападения террориста, сообщает Kompas.

По его словам, это был первый случай, когда кто-то осмелился нанести ранения государственному чиновнику.

«Конечно, это неожиданно. Потому что это первый подобный случай, когда кто-то ранил политика», — заявил вице-президент страны после посещения центрального военного госпиталя Джакарты, куда был доставлен Виранто.

Известно, что нападавший и его супруга, задержанные полицией, изначально делали вид, что приветствуют политика, пытаясь пожать ему руку. Приблизившись к министру, преступник нанес удар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр безопасности Индонезии был ранен 10 октября и доставлен в военный госпиталь. В настоящее время политик находится в сознании.

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