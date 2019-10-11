Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге задержан ранее судимый гражданин, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, нападение на школьницу произошло 5 октября недалеко от посёлка Медный. Злоумышленник набросился на девочку, угрожая ей ножом, намеревался надругаться над ребёнком. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.

«Выявили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска ОП № 8 совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу. Этому предшествовал комплекс проверочных и поисковых мероприятий», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых отметил, что подозреваемый прятался в бане коллективного сада. После задержания была установлена личность гражданина. Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим в том числе за тяжкие преступления.

«В определённых кругах арестованный мужчина по имени Александр больше известен по прозвищу «таксист». В момент задержания при нём оперуполномоченные нашли и изъяли нож. Собранные улики представители МВД передали для дальнейшего расследования в Следственный комитет», — сообщил Валерий Горелых.

Он добавил, что в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе городского УВД.