Екатеринбург, 11 октября 2019, 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге задержан ранее судимый гражданин, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
По версии следствия, нападение на школьницу произошло 5 октября недалеко от посёлка Медный. Злоумышленник набросился на девочку, угрожая ей ножом, намеревался надругаться над ребёнком. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.
Полковник Горелых отметил, что подозреваемый прятался в бане коллективного сада. После задержания была установлена личность гражданина. Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим в том числе за тяжкие преступления.
Он добавил, что в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе городского УВД.