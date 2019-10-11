В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) не удалось справиться с отставанием в расписании после инцидента с военным самолётом Ан-12. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM До сих пор ряд самолётов задерживаются в аэропорту на несколько часов. Проблемы испытывают авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Руслайн» — их рейсы вылетают как минимум на час позже назначенного времени. У некоторых самолётов полёт откладывается на три и более часов.

Расписание не удалось восстановить из-за того, что самолёты поздно прибыли в Екатеринбург, поэтому их дальнейший вылет также откладывается.

Напомним, 10 октября 2019 года в «Кольцово» аварийно сел военный самолёт Ан-12. Из-за инцидента работа аэропорта была парализована более чем на шесть часов.

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