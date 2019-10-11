Владивосток, , 09:55 — REGNUM Администрация Владивостока разбирается с ситуацией, в которой подрядчик строительства дороги нанёс городу ущерб в объёме 13 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно договору подряда, компания «Федералстрой» в 2017 году приступила к строительству дороги к участкам, предназначенным для многодетных семей, но вместо этого ограничилась вырубкой леса и его продажей. На этом работы были прекращены, свои обязательства компания не исполнила.

По мнению администрации города вырубленный лес не принадлежал подрядчику, следовательно продавать его компания не имела право. Ущерб составил 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае приняты жесткие ограничения в лесном хозяйстве: запрещена вырубка ясеня, дуба и липы.