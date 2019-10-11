Красносулинский район, , 09:52 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Участником аварии стал военный автомобиль КамАЗ.

По предварительной информации, военнослужащий-водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

«После удара военный автомобиль загорелся. В результате пассажир военного автомобиля из числа гражданского персонала воинской части погиб на месте», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

По факту ДТП проводится проверка.