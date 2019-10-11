Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM В Екатеринбурге нашёлся пропавший два дня назад 13-летний школьник, который приехал в областной центр из Ревды. Как сообщила информационному порталу Е1 мать ребёнка, мальчика нашли ночью и с ним всё в порядке.

Ребёнок приехал 9 октября из Ревды в Екатеринбург к бабушке и пропал в тот же день, после того как отправился гулять по городу.

Напомним, что ранее в течении суток разыскивали двух школьниц из посёлка Новосинеглазово Челябинской области, которые по словам их подруги пошли гулять в город и заблудились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также разыскивается 14-летняя воспитанница детского дома, которая покинула учреждение 3 октября.

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