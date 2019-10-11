Джакарта, , 09:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился, чтобы национальная полиция при содействии военных, тщательно расследовала инцидент, произошедший с министром безопасности страны Виранто, сообщает Kompas.

«Я немедленно приказал провести тщательное расследование и расправиться с преступниками и сетью, связанной с событиями, произошедшими сегодня днем», — заявил Джоко Видодо после посещения военного госпиталя в Джакарте 10 октября, куда ранее с ранениями был доставлен министр безопасности страны.

Глава государства заявил, что в настоящее время Виранто находится в сознании. Однако ему все же пришлось перенести операцию.

Джоко Видодо также обратился к жителям страны с просьбой молиться о скорейшем выздоровлении политика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто получил два ранения в результате нападения 10 октября. Политик был в срочном порядке доставлен в военный госпиталь. Подозреваемый в нападении и его супруга арестованы полицией.

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