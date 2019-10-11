Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор 34-летнему жителю города, которого обвинили в убийстве своей знакомой. На допросе он пояснил, что женщина распространяла слухи о том, что он якобы болен ВИЧ, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, убийство произошло вечером 20 мая 2019 года около одного из домов по улице Солнечной в Ульяновска: мужчина руками задушил свою 33-летнюю знакомую.

«В ходе допросов он пояснил, что задушил из-за того, что она распространяла ложные слухи о его заболевании ВИЧ-инфекцией», — говорят правоохранители.

Злоумышленник был арестован. Суд признал его виновным в убийстве и назначил 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Ульяновске завершено расследование отношении 28-летнего жителя Ульяновска, которого обвинили в убийстве своей 83-летней бабушки. В ходе разбирательств обвиняемый сообщил, что не помнит, из-за чего разгорелся конфликт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Ульяновске было завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы, которую обвинили в убийстве своего сожителя. Подсудимая дала признательные показания, заявив, что ударила мужчину ножом «без причины».

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