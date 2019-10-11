р-н Лебяжьевский, , 09:30 — REGNUM В Курганской области полицейские задержали подозреваемую в совершении поджога. Огнём были уничтожены 50 рулонов соломы для корма скота, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

Об уничтоженных тюках соломы в полицию заявила 57-летняя жительница Лебяжьевского района. Ущерб она оценила в более 17 тыс. рублей. Полицейские установили, что поджог совершила накануне вечером конфликтующая с хозяйкой соломы 51-летняя соседка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.