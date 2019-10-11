Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области перед судом предстал безработный житель, которого обвинили в незаконной вырубке в зоне особо защитных участков лесов. Ущерб оценён в 27,5 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Следствием установлено, что с ноября 2017 года по октябрь 2018 года мужчина несколько раз выезжал в Карсунское участковое лесничество, где возле села Урено-Карлинское организовывал незаконные рубки сосен, берез, дубов и осин. Вырубка проводилась в зоне особо защитных участков лесов. Причинённый государству ущерб оценён на сумму более 27,5 млн рублей.

Злоумышленник признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему назначено 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, определено взыскать с осужденного причинённый ущерб.

Напомним, ранее вступил в силу приговор в отношении пятерых жителей региона, которых обвиняли в незаконной рубке леса. Следствием установлено, что в 2017 — 2018 годах члены преступной группы неоднократно выезжали на территории нескольких лесничеств Ульяновской области, где вырубали сосны, липы и берёзы. Ущерб оценён в 5 млн рублей. Два члена преступной группы получили условные сроки, трое — от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы. Также они должны компенсировать ущерб, причинённый государству.