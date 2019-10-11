Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбургской области задержаны двое полицейских: главный специалист-эксперт отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД по региону и заместитель начальника отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское». Их подозревают во взяточничестве, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские пойманы с поличным. Общий размер взятки составил 80 тыс. рублей. «Вознаграждение» предполагало покровительство трудовым мигрантам.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, факт взяточничества выявлен сотрудниками собственной службы безопасности. В отношении задержанных полицейских проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности их начальства тоже вплоть до увольнения.

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