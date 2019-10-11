Иркутск, , 09:10 — REGNUM Если бы не профессиональные действия спасателей, пожар, возникший в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже высотного дома, расположенного на улице Розы Люксембург в Иркутске, мог привести к трагедии. Подробности ЧП со спасением 15 человек, случившегося накануне, вечером, 10 октября, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар в одной из квартир многоэтажки в Иркутске ГУ МЧС по Иркутской области

По словам помощника начальника караула пожарно-спасательной части № 5 старший прапорщик Максима Попова, пожарные, прибывшие на место происшествия, не смогли воспользоваться внутренним водоснабжением горящего 16-этажного дома, польку имеющиеся там пожарные краны на этажах были без пожарных рукавов и соединительных устройств для подключения к ним. Тем не менее, спасателям неимоверными усилиями удалось вывести за задымлённого подъезда 15 человек и спасти жильцов квартиры, из которой валил густой чёрный дым.

«В квартиру пришлось входить на четвереньках. В двух метрах от входа, прямо на полу, обнаружили женщину. Её вынесли на свежий воздух. А вот второго человека пришлось искать в условиях плохой видимости. Мужчину нашли на полу у окна в комнате», — пояснил Попов.

Пострадавшими, которых спасатели предали врачам скорой помощи, оказались 84-летний мужчина и его 80-летняя супруга. Они хоть и получили отравление угарным газом, но остались живы. В результате пожара были повреждены мебель, домашние вещи на площади 12 квадратных метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар, случившийся 22 сентября, в одном из жилых домов на улицеКрасногвардейской в Иркутске, унёс жизнь пятилетней девочки. А всего за последние сутки, 10 октября, в Приангарья произошло 18 пожаров.

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