Бикин, , 09:12 — REGNUM Соприкосновение с контактной сетью стало причиной гибели работника железной дороги в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несчастье произошло на железнодорожной станции Бикин на юге Хабаровского края. По предварительной версии, поражение электрическим током мужчина получил когда менял лампочку на крыше вагона. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.

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