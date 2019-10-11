Санкт-Петербург, , 08:59 — REGNUM На третьей (зеленой) линии Петербургского метрополитена восстановлено нормальное движение поездов после падения человека на пути на станции «Пролетарская».

Инцидент произошел около семи часов утра 11 октября и вызвал временную остановку движения, которая в дальнейшем привела к задержкам поездов. Затруднения, по данным СМИ, продолжались порядка 40 минут.

Некоторое время поезда по Невско-Василеостровской линии ходили только на участке от «Ломоносовской» до «Беговой».

На «Пролетарскую» тем временем прибыли врачи скорой помощи. Как сообщили очевидцы, мужчину подняли на платформу живым, ему оказывали помощь медики.

В настоящее время движение на зеленой ветке восстановлено.

Напомним, 1 октября было частично заблокировало движение поездов на синей (второй) линии Петербургского метрополитена. Тогда на станции «Технологический институт 2» пожилая женщина упала на рельсы. Она также осталась жива.

Читайте ранее в этом сюжете: Под поездом метро в Петербурге погиб студент-первокурсник

А вот 23 сентября, когда юноша упал под поезд с платформы станции метро «Площадь Александра Невского», его голову и тело пришлось доставать с рельсов по частям.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек упал с платформы в метро Петербурга