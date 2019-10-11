Якутск, , 09:07 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ обнародовало данные за 2018 год по выявленным заболеваниям, связанным с алкоголизмом. В числе антилидеров — Якутия и Чукотка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо того, что Чукотский автономный округ лидер по смертности от пьянства, он взял пальму первенства и по количеству новых выявленных случаев с диагнозом «алкоголизм» или «алкогольный психоз» — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет.

Чуть меньше показатели Якутии — 23 случая на 10 тыс. совершеннолетних жителей республики, пишет РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь лет в России сократилась заболеваемость алкогольными психозами — с 70,4 тыс. человек до 32 тыс. на 100 тыс. населения. Употребление алкоголя в России уменьшилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в 2018 году.