Джидда, Саудовская Аравия, , 08:59 — REGNUM На танкере, который принадлежит нефтяной национальной компании Ирана и находится неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии, произошел взрыв. Об этом 11 октября сообщает агентство ISNA.

Также, по данным источника, предполагается, что причиной произошедшего мог быть теракт.

Кроме этого, сообщается, что в результате взрыва произошла утечка нефти с танкера в воды Красного моря и уточняется, что экипаж пострадавшего судна находится вне опасности.