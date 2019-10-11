Златоуст, Челябинская область, , 08:59 — REGNUM В Златоусте проведены надзорные мероприятия по обращению жителей шести домовладений, расположенных на улице Космонавтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Граждане пожаловались на то, что несмотря на начало отопительного сезона, их дома так и не были подключены к теплоснабжению. Отметим, что среди заявителей 89-летняя женщина — вдова ветерана Великой Отечественной войны.

Прокуратура внесла представление руководителю муниципального унитарного предприятия (МУП) «Коммунальные сети ЗГО». Также в отношении директора МУПа возбуждено административное дело, которое направлено на рассмотрение в региональную Госжилинспекцию.

Отметим, что на данный момент теплоснабжение в домах восстановлено.