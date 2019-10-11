Владивосток, , 08:52 — REGNUM Авиационную бомбу типа ФОТАБ обезвредили в Приморье специалисты Амурского спасательного центра МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Авиабомбу обнаружили местные жители во время проведения сельскохозяйственных работ на территории бывшего аэродрома у села Вознесенка. Бомба была без взрывателя. До приезда сапёров территория была оцеплена полицией. Прибывшие из Хабаровска взрывотехники уничтожили авиабомбу.

До 60-х годов на аэродроме Вознесенка базировался 821-й истребительный ордена Суворова авиационный полк, в то время вооружённый фронтовыми реактивными истребителями типа МиГ-17.

Как сообщало ИА REGNUM, при строительстве Крымского моста обнаружены три авиационные бомбы, предположительно времён Великой Отечественной войны.