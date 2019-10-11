Калуга, , 10:18 — REGNUM В Калужской области организована проверка в отношении перевозчика, микроавтобус которого 10 октября попал в ДТП Бабынинском районе на 202-м километре автодороги М-3 «Украина». Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Калужской области Дмитрий Одинцов.

Следствие устанавливает собственника микроавтобуса, а также лиц, ответственных за безопасность пассажиров и техническое обслуживание транспорта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля четыре человека погибли на месте, в том числе водитель микроавтобуса. Шесть пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Ещё один пассажир скончался уже в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами ДТП под Калугой стали четыре гражданина Белоруссии