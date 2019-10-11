Барнаул, , 08:32 — REGNUM В Барнауле будут судить 27-летнего жителя Тульской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Подробности уголовного дела сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, знакомство мужчины и 13-летней жительницы Барнаула состоялось ещё в 2016 году в одной из социальных сетей. Чтобы не вызвать подозрения, злоумышленник представился девушкой и вынудил несовершеннолетнюю выслать несколько фотографий, а также видеозапись интимного характера с ее участием.

«После того, как потерпевшая поняла, что с ней общается взрослый человек, она заблокировала пользователя и прекратила переписку. Однако обвиняемый на протяжении длительного времени продолжал вымогать у девочки фотографии, шантажируя тем, что ее одноклассники узнают о предыдущей переписке», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подобные преступления раскрывали в Алтайском крае и ранее. В августе 2019 года нездоровый интерес к несовершеннолетним привёл на скамью подсудимых в жителя Москвы. По данным следствия, переписка с пересылкой видеороликов порнографического характера велась в одном из популярных мессенджеров.

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