Касли, Челябинская область, , 08:27 — REGNUM В районе города Касли в результате надзорных мероприятий установлена несанкционированная свалка производственных и бытовых отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Надзорные органы внесли представление руководителю Каслинского городского поселения о необходимости устранения нарушений законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Отметим, что из-за того, что свалка до сих пор не убрана, прокуратура обратилась в суд с иском. Надзорные органы требуют обязать руководство муниципалитета в течение полугода устранить нарушения законодательства и ликвидировать стихийную свалку. На данный момент иск принят к рассмотрению.