Владивосток, , 08:24 — REGNUM Бывший исполнительный директор холдинга «Владивосток девелопмент» Алексей Бойцов получил шесть лет колонии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Свой срок бывший участник преступной группы, созданной Игорем Борботом получил за отмывание более четырёх млрд рублей, украденных на строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Апелляция оставила приговор без изменений, также взыскание было обращено на 2,5 млн долларов, находящихся на счетах обвиняемого. Приговор вступил в силу.

Организатор преступной схемы Игорь Борбот скрылся на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России добивается от властей США выдачи Игоря Борбота, подозреваемого в особо крупных хищениях при строительстве судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне.