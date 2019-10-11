Асбест, Свердловская область, , 08:12 — REGNUM В Свердловской области на автодороге между городом Асбестом и посёлком Малышева в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло вечером 10 октября. В 20:40 по местному времени под колёса автомобиля «ВАЗ-21 112» попал велосипедист, который скончался на месте от полученных травм. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Предварительно установлено, что погибший ехал домой на велосипеде из сада в тёмное время суток. За рулём автомобиля находилась 37-летняя женщина. Она пояснила, что неожиданно в свете фар увидела на дороге лежащего велосипедиста, резко нажала на тормоза, но избежать наезда не удалось.

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