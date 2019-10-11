Кито, , 08:11 — REGNUM В Эквадоре ведущий местного телеканала Teleamazonas получил тяжелую травму головы в результате нападения одного из протестующих в столице Кито, сообщает Universo.

Отмечается, что инцидент произошел тогда, когда съемочная группа телеканала попыталась уйти с площади перед городским Домом культуры, где находится штаб антиправительственных протестов. Журналисту оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Эквадоре начались после отмены правительством республики субсидий на топливо в начале октября. Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении режима чрезвычайного положения.

На сегодняшний день протестующие захватили пять месторождений государственной нефтяной компании Petroecuador, которая была вынуждена приостановить работу своей Трансэквадорской трубопроводной системы (SOTE).

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