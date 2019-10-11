Пермь, , 08:11 — REGNUM В Перми за девять месяцев 2019 года зафиксировано 142 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте младше 16 лет. В результате автоаварий травмированы 169 несовершеннолетних, сообщает Госавтоинспекция Перми.

По вине взрослых произошло 122 ДТП, травмы получили 148 детей, из которых 84 ребенка являлись пассажирами. Отмечено 17 случаев, когда дети были травмированы, находясь во дворах жилых домов.

В 20 случаях ДТП произошли по неосторожности самих детей. По собственной вине пострадал 21 ребенок.