Кито, , 08:18 — REGNUM Жертвами беспорядков в Эквадоре стали пять человек. Такое сообщение опубликовано в «Твиттере» кабинета эквадорского защитника прав человека.

Один из погибших — руководитель Союза коренных народов Иносенсио Тукумби. Омбудсмен выразил соболезнования в связи с гибелью Тукумби и еще четверых человек. Правозащитники призвали власти страны остановить насилие и гарантировать гражданские права.

Читайте также: Протесты в Эквадоре — трансляция

МВД Эквадора сообщает о 450 пострадавших в ходе беспорядков, в их числе правоохранители. О гибели нескольких своих товарищей ранее сообщила Конфедерация индейских народностей Эквадора.

Как сообщало ИА REGNUM, антиправительственные выступления начались в Эквадоре в начале октября. Президент страны Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре задержали венесуэльцев по подозрению в шпионаже