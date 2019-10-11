Чита, , 07:57 — REGNUM Воспитанники шести детских садов Акшинского района Забайкальского края недостаточно обеспечены постельными принадлежностями, индивидуальными полотенцами для лица и ног. К такому выводу пришла краевая прокуратура. По итогам проверки исполнения санитарных требований вскрылись и другие, более серьёзные нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, в детском саду районного центра зафиксировано ненадлежащее состояние здания, угрожавшее безопасности его воспитанников. Специальная комиссия подтвердила обоснованность прокурорских выводов о реальной угрозе обрушения штукатурного покрытия провисших потолков, деформации фундамента, ветхости канализационной и отопительной систем.

«В настоящее время семь групп для 160 детей открыты во временно перепрофилированном для этих целей здании», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года ЧС с обрушением потолка в детском саду произошла в Чите. Все дети по счастливой случайности находились в этот момент на прогулке.

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