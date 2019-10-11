Уссурийск, Приморский край, , 07:51 — REGNUM Полиция Уссурийска задержала двух вандалов, засыпавших землёй Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Одному из задержанных 20, другому 21 год, они оба признали свою вину: утром 9 октября они затушили на мемориале огонь землёй с клумбы, после чего помочились на памятник. Полицейские смогли их найти, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане неизвестные молодые люди закидали Вечный огонь бумагой.