Чита, , 07:21 — REGNUM Автомобилистов Забайкалья предупредили об осложнении дорожной обстановки на некоторых участках федеральных трасс. По данным ФКУ Упрдор «Забайкалье», речь идёт о дороге Р-297 «Амур» (Чита — Хабаровск), А-350 (Чита — Забайкальск) и Р-258 «Байкал» (Иркутск — Чита), где наблюдается гололед.

Снег и гололёд в Забайкалье Zabuprdor.ru

«Дорожные предприятия производят очистку противоголедным материалом. Всего задействовано 17 единиц техники», — пояснили дорожники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый снег в Забайкалье выпал ещё в августе 2019 года. 9 октября похолодание и снежные осадки создали напряжённость на федеральной автодороге в Чернышевском и Могочинском районах.

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