Барнаул, , 07:11 — REGNUM Тёплая и сухая осень вынудила власти Алтайского края ввести в регионе особый противопожарный режим. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в октябре 2019 года в настоящее время более 30 районов имеют IV—V степени пожароопасности.

Жара

«Задействованы все службы и подразделения для принятия необходимых мер по тушению пожаров. Но надо вдуматься: какое количество сегодня происходит ситуаций, которые требуют огромных сил, средств, немедленного реагирования для недопущения того, что мы наблюдали этим летом горели, леса Иркутской области, Красноярского края и Якутии», — подчеркнул заместитель председателя алтайского правительства Игорь Степаненко.

Он также заявил, что Алтайский край правильно реагировал и реагирует на недопущение развития подобных ситуаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Сибири начались ещё весной, а уже в середине лета 2019 года общая площадь леса, горящего в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье и некоторых других регионах, превысила пять миллионов гектаров. Дымовой шлейф от пожарищ почувствовали жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

В Алтайском крае с начала пожароопасного сезона произошло 370 лесных пожаров, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пожарами было охвачено более 760 га леса — это в 6,5 раза больше, чем в прошлом году.