Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:11 — REGNUM В Каменске-Уральском вынесен приговор в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекших смерть человека по неосторожности (пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал гражданина виновными и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии, а также постановил взыскать с него два миллиона рублей в пользу представителей потерпевшей. Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 30 июня 2019 года. Будучи в нетрезвом состоянии, подсудимый управлял автомобилем «Форд Фокус» на котором выехал на обочину встречной полосы и сбил ученицу 10 класса школы. Девушка погибла на месте происшествия.

При этом водитель после аварии пытался скрыться с места происшествия, предложив деньги очевидцу события, но получив отказ, вновь сел за руль и был всоре задержан инспекторами ГИБДД.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Гражданина взяли под стражу.

В сентябре дело было передано в суд, где мужчина полностью признал свою вину.

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