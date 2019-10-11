Томск, , 06:51 — REGNUM В Томской области за сутки с 10 по 11 октября произошло 16 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС.

В том числе, согласно сводке, в Кировском районе Томска произошло возгорание в кирпичном здании кафе. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Всего с начала 2019 года в регионе зарегистрировано 2836 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в Верхнекетском лесничестве 10 октября потушили лесной пожар, процесс локализации которого продолжался несколько дней.

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