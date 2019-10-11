Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл вечером 10 октября на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Около 17:00 по местному времени водитель «ВАЗ-21 061» выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автомобилем «МАН». После этого грузовой автомобиль съехал в кювет, а легковой выбросило на свою полосу, где произошло столкновение ещё с двумя автомобилями: «Опель» и «ВАЗ-21 140».

В результате аварии водитель «ВАЗ-21 061» погиб от полученных травм уже после прибытия скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка. На данный момент устанавливается личность погибшего.