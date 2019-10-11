Курган, , 06:46 — REGNUM В Кургане задержан 33-летний мужчина по подозрению в совершении насильственных действии сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что гражданин, находясь в подъезде дома, в котором поживал, напал на малолетнюю соседку и изнасиловал. Злоумышленник задержан в кратчайшие сроки.

Ему предъявлено обвинение по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Решается вопрос о его заключении под стражу.