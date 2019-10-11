Чита, , 06:36 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в расчленении 18-летней девушки в Чите, намерен раскрыть суду интимные подробности мотивов убийства, поэтому судебное заседание, где будет решаться вопрос о его аресте, закрыто от СМИ и слушателей. Об этом сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на судью, рассмотревшего ходатайство защиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, расчленённое женское тело и его части были обнаружены 6 октября 2019 года около 16 часов на козырьке подъезда 15-этажного дома в центре Читы. По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.

В связи с большим общественным резонансом дальнейшее расследование поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел.

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