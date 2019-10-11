Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM В Екатеринбурге по факту гибели ребёнка во время пожара в доме по улице Таганской возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 10 октября в квартире на четвёртом этаже дома по улице Таганской, 24/1, в результате которого погиб ребёнок и пострадали несколько человек.

По предварительной информации мать детей оставила несовершеннолетних на попечении своей подруге, которая вместе со знакомой оставалась в доме. Во время пожара женщины вынесли двоих несовершеннолетних, которые с признаками отравления были госпитализированы.

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