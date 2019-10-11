Хабаровск, , 06:32 — REGNUM Полиция Хабаровска возбудила уголовное дело после пропажи 35 тыс. долларов из банковской ячейки у клиента «Россельхозбанка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Банковские ячейки Although

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Заявление о совершении данного преступления поступило в полицию Хабаровска в понедельник, 7 октября. После проведения проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Проводится расследование, выясняются все обстоятельства и ведётся розыск лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. Санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В самом банке произошедшее не комментируют. ИА REGNUM направило официальный запрос в «Россельхозбанк».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске клиент «Россельхозбанка» обнаружила пропажу из своей депозитной ячейки 35 тыс. долларов США и ювелирных украшений.