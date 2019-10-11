Владивосток, , 04:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в 200 километрах от восточного побережья Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейсмическое событие произошло в точке с координатами 42 градуса 40 минут северной широты и 137 градусов 17 минут восточной долготы на глубине 287,54 км. Самого сейсмического события никто не почувствовал.

Автор портала «Маглипогода» Руслан Юрковский считает, что в последнее время возле Приморья сейсмическая активность только увеличивается.

«Самое интересное, что зреет ещё одно, более сильное землетрясение и тоже ещё южнее», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 109 км от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,9 баллов.