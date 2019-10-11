Владивосток, , 04:08 — REGNUM Три муниципалитета в Приморье избавились от карантинного режима, введённого ранее из-за африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Карантин снят в Пограничном, Красноармейском районах и Лесозаводском городском округе. Карантинный режим остаётся в Ханкайском, Хорольском, Дальнереченском районах и в городе Дальнереченске. В угрожаемой зоне и очагах, где были ликвидированы больные животные, в течение года запрещено заводить свиней.

В Михайловском, Октябрьском районах, Лесозаводском и Уссурийском городских округах запрещено вывозить свиней и мясо, не подверженное термической обработке. Убой и реализация в этой зоне разрешены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье появляются новые очаги распространения африканской чумы свиней.