Владивосток, , 03:53 — REGNUM Полицейский автомобиль повредил автозаправочную станцию на острове Русский во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Водитель полицейского автомобиля после заправки машины забыл вынуть из бака заправочный пистолет и начал движение. В результате этой забывчивости заправочный пистолет был вырван.

Пользователи соцсетей не стали осуждать водителя, отметив, что такое может случиться с каждым. Как отреагировало руководство Госавтоинспекции, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции в Еврейской автономной области по пути на работу спас человек, оказав ему первую помощь до приезда медиков.