Якутск, , 03:49 — REGNUM Якутянин Александр Габышев, называющий себя «воином-шаманом», собирается вновь идти в Москву, теперь уже с отрядом единомышленников, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом на него возбуждено уголовное дело и находится он под подпиской о невыезде.

Читайте также: Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым

Свой пеший «тур» шаман намерен продолжить с той точки, где его задержали силовики, с Бурятии. В Москву он рассчитывает попасть в 2021 году.

Несмотря на свой якобы мирный настрой, Габышев всё же продолжает «дьявольские изгнания».

«Уходи Владимир Владимирович, добровольно. Ни один волос не упадет, ни одна капля крови не прольётся», — говорит он в интервью «Якутия.Инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, называющий себя шаманом житель Якутии Александр Габышев шесть месяцев шёл в Москву, чтобы «изгнать Путина», но 19 сентября был задержан полицией в Бурятии. Он был доставлен в психоневрологический диспансер, где экспертиза признала его невменяемым. Но адвокат Габышева отрицает результаты и проводит свои обследования подзащитного.