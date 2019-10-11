Омск, , 03:36 — REGNUM Следствие в Омске проводит проверку по факту безвестного отсутствия 17-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, подросток ушёл из общежития по ул. Химиков в Омске 9 октября, сказав, что вернётся через день. Ранее он неоднократно уходил. Юношу ищет полиция, следователи устанавливают причины его ухода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге нашлась бесследно исчезнувшая более 10 месяцев назад школьница.

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