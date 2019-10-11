Лос-Анджелес, США, , 03:31 — REGNUM Большая белая акула попыталась напасть на лодку аквалангистов у побережья американского штата Калифорния, сообщает The Los Angeles Times.

Сообщается, что туристы плыли к месту погружения, однако вскоре один из дайверов почувствовал, что судно что-то толкнуло. Потом он увидел голову акулы, которая укусила каяк за заднюю часть. Второй аквалангист кричал, чтобы его друг ударил животное по голове. Акула же укусила лодку, а затем уплыла, оставив дайверам два своих зуба.

https://twitter.com/latimes/status/1181759437524131840

Помимо акулы в результате инцидента никто не пострадал. Один из потерпевших дайверов заявил, что никогда не сталкивался с такой большой акулой. Газета отмечает, что длина животного составляла около шести метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа акула напала на серфингиста в американском штате Флорида. Животное укусило мужчину за руку и ногу, в результате чего у него остались рваные раны. Пострадавшего госпитализировали.

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